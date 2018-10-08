В Алматы 14 октября перекроют улицы в связи с проведением Полумарафона

В Алматы в связи с проведением Полумарафона 14 октября будут перекрыты несколько улиц, сообщил оргкомитет «Алматинского Полумарафона».

«14 октября для проведения «Алматинского Полумарафона» с 0:00 до 12:30 будет временно перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения маршрута. Старт Полумарафона будет дан на Парке Первого Президента», - говорится в сообщении в понедельник.

Так, по северной стороне пр. Аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Навои движение будет перекрыто с 0:00 до 12:30 часов, по южной (верхней) стороне от ул. Мустафина до ул. Навои – с 7:20 до 8:00 часов. Движение от ул. Мустафина до ул. Шашкина по пр. Аль-Фараби будет закрыто с 07:00 до 11:30, а движение от ул. Шашкина до пр. Назарбаева – с 03:00 до 11:30. Южная сторона Аль-Фараби в этот период времени (с 03:00 до 11:30) будет свободна для проезда автотранспорта.

Между тем движение по пр. Сейфуллина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая будет закрыто с 07:30 до 10:00. Все полосы движения будут полностью перекрыты. Пр. Абая от ул. Саина до пр. Сейфуллина будет перекрыт с 07:20 до 12:00, северная сторона будет свободна для автотранспорта. Ул. Саина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая будет закрыта с 07:00 до 11:00, при этом свободной для движения автотранспорта будет западная сторона.

Организаторы отмечают, что «во всем мире практикуется частичное ограничение дорожного движения во время таких мероприятий».

«Со своей стороны мы минимизируем время перекрытия, открывая участки дороги сразу после прохождения дистанции спортсменами. Мы специально задействуем автодороги только в первой половине выходного дня, чтобы к началу оживленного движения все проезды были доступны. Надеемся на понимание горожан и рекомендуем заранее скорректировать маршруты с учетом перекрытия дорог», - проинформировала директор Корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

Организаторы также рекомендовали маршруты для проезда к Парку Первого Президента на автотранспорте: по ул. Мустафина на юг до пр.Аль-Фараби, по ул. Навои на юг до пр.Аль-Фараби, по ул. Садыкова на север до пр. пр.Аль-Фараби и по ул. Дулати на север до пр. пр.Аль-Фараби.

«В связи с загруженностью дорог рекомендуем участникам добираться до места старта на автобусе до пересечения пр. Аль-Фараби и ул. Мустафина. Обращаемся ваше внимание, что парковка возле стартового (Парк Первого Президента) и финишного городка (Центральный стадион) будет затруднена», - добавили организаторы.