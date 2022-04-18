В Казахстане заработала цифровая платформа для подачи заявок на субсидирование жилья, сообщила пресс-служба «Отбасы банка». Приглашение подать заявки получили первые 17 тыс. человек.

«Первые 17 000 претендентов получили sms от АО “Отбасы банк” с приглашением принять участие в процессе подачи заявок на субсидирование аренды. В течение апреля они должны будут подать заявку и получить одобрение в режиме онлайн. Сделать это нужно на портале otbasybank.kz (маркетплейс "Баспана маркет") в разделе “Субсидирование аренды”», - говорится в сообщении на сайте банка.

При этом в банке предупредили, что в ходе подачи первых заявок могут возникнуть ошибки, но обещают, что их будут оперативно устранять IT-специалисты. В «Отбасы банке» просят отнестись к этому с пониманием.

Всем казахстанцам, которые проходят по условиям программы субсидирования арендной платы, подача заявок на платформе otbasybank.kz станет доступна в мае.

Претендовать на поддержку государства по арендным платежам смогут граждане, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям: инвалиды I и II групп; - семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями; дети-сироты; многодетные семьи.

Размер среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде, за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (36 018 тенге).

Заявки на субсидирование принимаются с помощью электронной цифровой подписи, а претенденты на получение субсидий должны иметь депозит в «Отбасы банке». Выплачивать субсидии по аренде жилья банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды и графика платежей.

«”Отбасы банк” будет ежегодно мониторить получателей субсидий на их соответствие условиям и ежемесячно мониторить платежную дисциплину. А местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает. Арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье запрещается», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, для субсидирования казахстанцев в этом году выделяется 50 млрд тенге, из них 40 млрд тенге – из республиканского бюджета и 10 млрд тенге выделят местные акиматы.

«Поступление средств из бюджета ожидается в мае. Новая мера позволит охватить примерно 70 тыс. человек, которые получат 50% компенсации за аренду жилья. Чтобы казахстанцы в короткие сроки, без очередей, смогли подать заявку, весь процесс мы сделали онлайн», - добавила она.

Подробный алгоритм действий претендента на получение субсидий описан на сайте «Отбасы банка».

В начале февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу по реализации его инициативы по субсидированию арендного жилья. Он напомнил, что эта программа должна была заработать еще год назад, но из-за нерасторопности или даже саботажа сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки.

«Чиновники долго пытались из простой и понятной инициативы по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан создать очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм. Повторюсь в последний раз: эта инициатива социальная», - заявлял Токаев.

Он поручил «Отбасы банку» и министерству цифровизации создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии, а также сдающие в аренду владельцы недвижимости. Исходя из своих потребностей, казахстанцы смогут выбрать жилье «там, где хотят, а не там, где им скажут акиматы или застройщики». При этом от государства социально-уязвимым категориям граждан будут выплачиваться субсидии в размере 50% от арендной платы. Президент поручил завершить работу не позднее 1 мая.

15 февраля министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев обещал, что цифровая платформа по приему заявок на субсидирование арендного жилья в Казахстане будет запущена до 1 мая, в пилотном режиме будет запущена с 15 марта.