АЗРК проводит расследование в отношении «Казфосфат» и корпорации «Казахмыс»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина. Он рассказал об исполнении поручений президента в рамках объявленных реформ по демонополизации экономики Казахстана и представил предложения в этой сфере, сообщается на сайте Акорды.

Как рассказал Жумангарин, по результатам проверок деятельности оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа органами прокуратуры и агентством выявлены нарушения на 5,5 млрд тенге. Сумма наложенных штрафов на 193 розничных реализаторов автогаза составила 103 млн тенге. По рекомендациям АЗК внесены изменения в правила министерства энергетики по организации и проведению торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, включающие снижение 10-процентного шага торгов до 3 %.

Также сообщается, что в настоящее время проводятся расследования в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy», ТОО «Казфосфат», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Каскор-Транссервис» и ведется анализ по выявлению признаков нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО «НК «КТЖ», АО «Казахтелеком», АО «КТГ «Аймак», АО «Транстелеком», торговых рынков по услугам предоставления в аренду торговых площадей для реализации продовольственных товаров.

Председатель агентства представил предложения по демонополизации рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, электрической энергии, железнодорожного транспорта, услуг гражданской авиации, общественного транспорта, телекоммуникаций, финансовых рынков, а также доложил о ходе разработки проекта Концепции развития конкуренции на 2022-2026 годы, нацеленной на демонополизацию ключевых товарных рынков и создание благоприятной конкурентной среды для бизнеса.

«Глава государства еще раз подчеркнул основополагающее значение развития конкуренции для будущего Казахстана и поручил продолжить реализацию системных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также обеспечить контроль за их качественным исполнением», - сообщила пресс-служба президента.