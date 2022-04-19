Более 20 уголовных дел расследует Генпрокуратура по фактам незаконного вывода капитала

Генеральная прокуратура расследует более 20 уголовных дел по фактам незаконного вывода капитала из Казахстана. Как сообщил во вторник в кулуарах правительства журналистам заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, речь идет о сумме около $1 млрд.

«Генеральная прокуратура расследует более 20 уже заведенных уголовных дел. По ним сумма ущерба оценивается около 1 млрд долларов. Но более подробную информацию они могут дать сами», - сказал Жамаубаев.

Параллельно министерство финансов совместно с национальным банком анализирует статистику и передало в агентство по финансовому мониторингу 8 дел по фактам вывода капитала.

«Они должны были провести досудебное расследование, а после, если это необходимо, будут уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах 1 млрд долларов США по 8 случаям», - также добавил глава Минфина.

Накануне председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов на встрече с президентом сообщал, что расследуется 7 уголовных дел по фактам незаконного вывода капитала за рубеж, наложен арест на $28 млн.