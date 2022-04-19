Сумма ущерба оценивается в $1 млрд
Более 20 уголовных дел расследует Генпрокуратура по фактам незаконного вывода капитала
фото pixabay.com

Тамара Вааль, Власть

Генеральная прокуратура расследует более 20 уголовных дел по фактам незаконного вывода капитала из Казахстана. Как сообщил во вторник в кулуарах правительства журналистам заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, речь идет о сумме около $1 млрд.

«Генеральная прокуратура расследует более 20 уже заведенных уголовных дел. По ним сумма ущерба оценивается около 1 млрд долларов. Но более подробную информацию они могут дать сами», - сказал Жамаубаев.

Параллельно министерство финансов совместно с национальным банком анализирует статистику и передало в агентство по финансовому мониторингу 8 дел по фактам вывода капитала.

«Они должны были провести досудебное расследование, а после, если это необходимо, будут уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах 1 млрд долларов США по 8 случаям», - также добавил глава Минфина.

Накануне председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов на встрече с президентом сообщал, что расследуется 7 уголовных дел по фактам незаконного вывода капитала за рубеж, наложен арест на $28 млн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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