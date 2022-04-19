Центр будет ориентирован на подготовку кадров новой формации
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При Назарбаев университете создадут академический медцентр
фото bnews.kz

При медицинской школе Назарбаев университета создадут академический медицинский центр, где будут готовить кадры новой формации. Об этом на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым сообщил председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя.

«Глава государства был проинформирован о результатах работы и достижениях корпоративного фонда, а также о перспективах развития этого инновационного медицинского центра. В частности, Юрий Пя рассказал президенту о планах по созданию академического медицинского центра при медицинской школе Назарбаев университета. По его словам, появление центра позволит повысить уровень клинического образования и привести его в соответствие с международными стандартами», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Центр будет ориентирован на применение передовых знаний и опыта, подготовку медицинских кадров новой формации, развитие системы пациенториентированной медицинской помощи на основе синергии научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.

Токаев отметил исключительную важность повышения качества здравоохранения, обеспечения доступности медицинских услуг и в целом положительно оценил планы по модернизации отечественной медицины.

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