Правительство Казахстана выступает за пересмотр базовой ставки

Правительству Казахстана совместно с Национальным банком необходимо пересмотреть размер базовой ставки в сторону снижения, так как курс тенге к доллару стабилизировался. Об этом журналистам в среду в кулуарах мажилиса сказал заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Нацбанку совместно с правительством необходимо пересмотреть саму базовую ставку. Сколько уже и депутатами поднимался этот вопрос. Базовая ставка влияет на все ставки в экономике, это и ставка по депозитам, и по кредитам, и по ценным бумагам, и так далее. С одной стороны, Нацбанк говорит, что нужно держать ставку на более высоком уровне, дабы удержать уровень инфляции. А мы говорим, что необходимо пересмотреть уровень, поскольку сейчас курс тенге по отношению к доллару стабилизировался. Также внешние шоки позволяют оценивать их правильно», - объяснил позицию Жамаубаев.

По его мнению, правительство и Нацбанк должны создавать тренд для роста экономики. А без нормальной процентной ставки невозможно привлечь средства для кредитования экономики.

«Поэтому нужно тут будет с Нацбанком плотно поработать (и снизить базовую ставку – В.)», - резюмировал министр финансов.

В ходе пленарного заседания депутат Аманжан Жамалов заявил, что правительство в 2022 году планирует выделить 309 млрд тенге на кредитование проектов обрабатывающей промышленности, 104 млрд тенге – на субсидирование процентной ставки по кредитам и еще 100 млрд тенге – на автокредитование. То есть почти 500 млд тенге выделяются по льготным ставкам под 4-6%, тогда как базовая ставка в Казахстане установлена на уровне 13,5%.

«Две противоречащие друг другу политики. Нацбанк зажимает кредитование, а в правительстве, видя, что нет банковского кредитования, наращивают кредиты из бюджета. Левая рука не знает, что делает правая. Понимает ли Нацбанк, что правительство вынуждено выделять такие суммы на кредитование экономики из-за жесткой денежно-кредитной политики Нацбанка? И как при таком объеме дешевого кредитования со стороны правительства Нацбанк собирается проводить инфляционную политику таргетирования? И собирается ли Нацбанк решать проблему доступного банковского кредитования в ближайшее время?» - поинтересовался парламентарий.

Заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин пояснил, что базовая ставка направлена не столько на развитие кредитования, сколько на вопросы, связанные с инфляцией.

«Мы сейчас видим, что инфляция растет, что ожидания по инфляции не очень позитивные, что инфляционный фон в целом негативный. Поэтому и была повышена базовая ставка. Мы понимаем, что при таком уровне номинальной ставки кредиты становятся не очень доступными», - отметил он.

Тутшкин также подчеркнул, что «пока инфляция будет высокой, нет смысла снижать базовую ставку». В качестве примера он привел Турцию, где инфляция сейчас превышает 60%, и заявил, что «это не тот случай, которому надо следовать».