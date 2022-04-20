Завод по производству полипропилена в Атырауской области запустят в ближайшие месяцы – Мирзагалиев

«Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Президенту было доложено о скором завершении ремонта систем выносных причальных устройств, что позволит вернуться к прежним объемам транспортировки казахстанской нефти по магистрали КТК», - сообщает пресс-служба президента.

Также Мирзагалиев сообщил, что комплекс по производству полипропилена в Атырауской области планируется ввести в строй в ближайшие месяцы. Благодаря этому Казахстан сможет стать нетто-экспортером нефтегазохимической продукции.

Напомним, запуск газохимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской области ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI), который должен стать одним из крупнейших в Центральной Азии, был сдвинут с осени 2021 года на весну этого года из-за пандемии. Технический запуск завода запланирован на апрель. На первом этапе на газохимическом комплексе начнут производить 11 видов полипропилена, который является базовым сырьем в машиностроении, медицине, электротехнике, применяется для производства упаковочных материалов, труб, оргтехник, товаров народного потребления и много другого. А через три года, после первого капитального ремонта, планируется расширить линейку до 65 видов продукции общей мощностью 500 тысяч тонн в год.