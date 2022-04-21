На суде над экоактивистами из Бестобе закончен допрос свидетелей обвинения

В Степногорске почти три месяца продолжается суд над двумя активистами из поселка Бестобе Николаем Катчиевым и Александрой Назаренко, которых обвиняют в разжигании социальной розни. Во вторник был закончен допрос свидетелей со стороны обвинения.

В поселке Бестобе Акмолинской области еще с 30-х годов прошлого века добывают золото. Здесь живет больше шести тысяч жителей, Бестобе входит в Степногорскую агломерацию. Сейчас там две фабрики: одна старая — Бестобинская обогатительная фабрика (БОФ), вторая — новая, построенная три года назад — «Казахалтын Technology». Обе фабрики принадлежат компании «Алтыналмас» (ранее — «Казахалтын»). Жители поселка жаловались на экологические проблемы, возникшие после того, как заработала фабрика «Казахалтын Technology». Была создана Рабочая группа, состоящая из активистов поселка, которая настаивала на том, что новую фабрику построили без согласия жителей. После требований активистов работа фабрики «Казахалтын Technology» была приостановлена.

В конце августа 2021 года «Казахалтын Technology» обратилось в полицию с заявлением, что активисты рабочей группы Николай Катчиев и Александра Назаренко распространяют заведомо ложную информацию. Полиция же увидела в противостоянии признаки разжигания социальной розни. 28 января прошло первое судебное заседание, Николай Катчиев и Александра Назаренко обвиняются по статье 174, часть 2. Кроме того, Катчиев подозревается в самоуправстве — ст. 389, часть 1. Эта часть обвинения связана с тем, что часть жителей поселка выступила против строительства школы на месте старого стадиона, просила перенести строительство в другое место и мешала подрядной компании вести работы.

За три месяца были допрошены свидетели обвинения: бывший аким поселка Бестобе Мусулманбек Исмагулов, заместитель акима поселка Асель Искакова, замакима города Степногорск Сагындык Шабаров, ведущий специалист аппарата поселка Бестобе Камшат Нурбаева и другие.

Несколько свидетелей обвинения пытались отказаться от дачи показаний в суде, говоря, что они не имеют ничего против обвиняемых. Так, свидетель Асемгуль Ташетова, работающая прачкой в «Казахалтын Technology», сообщила, что ей ничего неизвестно о рабочей группе и отказалась от своих показаний следователю, сообщив, что она их подписала, не прочитав. Ирина Шпакова, педагог школы №2 Бестобе тоже отказалась от показаний, данных следователю и касавшихся запрещенной в Казахстане организации ДВК.

В целом в суде рассматривались вопросы, связанные с деятельностью фабрики, наносила ли она вред поселку, о том, как была создана рабочая группа, что входило в ее задачи и т.д.

В конце января, перед началом судебного заседания, судья Степногорского городского суда Берик Курамысов сообщил о том, что ведется открытое судебное заседание, но при этом присутствующим журналистам нельзя разглашать прозвучавшие сведения без разрешения председательствующего.

На просьбу объяснить, что значит это требование, судья сообщил: «Суд разъясняет, что у нас рассматривается данное уголовное дело, по данному делу еще не принято решение, в связи с этим суд для неоказания давления со стороны СМИ, рассмотрение данного уголовного дела суд вам разъясняет. Вы можете писать какое дело рассматривается, а сущность данного дела судом еще не принята в отношении данных лиц, в связи с этим суд вас предупреждает об этом».

За разъяснениями редакция обратилась в Верховный суд и получила такой ответ: «Действия судьи по ограничению информации хода судебного следствия были приняты в целях соблюдения норм ст.370 ч.1 УК, поскольку после установления порядка исследования доказательств, предстоял допрос свидетелей, которых по списку обвинения составляет 60 человек, по заявленному ходатайству защиты 40 человек. В свою очередь ст.370 ч.1 УПК предусматривает порядок допроса свидетелей, по которому свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие еще не допрошенных свидетелей.

Следовательно, не допрошенные свидетели не должны знать о существе показаний, данных суду другими свидетелями, в связи с чем другие участники процесса и присутствующие на судебных заседаниях не должны ставить в известность не допрошенных свидетелей о существе показаний предоставленных суду в ходе допроса свидетелями».

19 апреля прокуратура заявила ходатайство об отказе от допроса оставшихся свидетелей. В понедельник, 25 апреля, будет начат допрос свидетелей потерпевшей стороны.