Дождливая погода ожидается в Казахстане в выходные

23-25 апреля почти на всей территории Казахстана пройдут дожди, временами сильные, также возможен снег, сообщает «Казгидромет». Только на севере страны осадки прекратятся.

«В ближайшие дни северные регионы страны останутся под властью Северо-западного антициклона, который вызовет прекращение осадков и сохранит низкие ночные температуры воздуха до 5-10 мороза. На остальной территории республики, со смещением циклона из района Средиземного моря, пройдут дожди, временами сильные, на востоке и в центре страны в виде дождя и мокрого снега, ожидается туман, гололед, на юге республики с грозой, градом и шквалистым ветром», - говорится в прогнозе.

К понедельнику на большей части страны, за исключением южных регионов, ожидается постепенное потепление днем, в северной половине – до +10+18 градусов, в западной – до +20+25 градусов.