Токаев вносит в Конституционный совет поправки в основной закон

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по внесению изменений и дополнений в Конституцию сообщил, что уже сегодня подготовленные рабочей группы поправки в основной закон страны он внесет в Конституционный совет.

«Сегодня я внесу в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это требование нашего основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве нового Казахстана», - сказал Токаев.

Как сообщил президент, рабочая группа уже подготовила необходимые поправки. В разработке этих поправок принимали участие «известные ученые-правоведы, уполномоченный по правам человека, представители парламента и государственных органов».

«Среди них ученые, которые работали в Конституционном суде, Конституционном совете. Безусловно, их богатый опыт помог разработке новых норм Конституции. Особенно полезным был обмен мнениями о создании Конституционного суда и регламентации его работы», - отметил глава государства.

Он заверил, что в законопроект включили все предложенные инициативы, направленные на серьезную политическую трансформацию общества.

«По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс, как Вторая республика. В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия президента, значительно усиливается роль парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера», - перечислил Токаев.

Кроме этого, отметил президент, «серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан». Он считает, что это повысит ответственность чиновников за качество принимаемых ими актов.

«На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости уполномоченного по правам человека. В целом следует подчеркнуть, что в подготовленный пакет изменений и дополнений вошли только нормы, необходимые для реализации высказанных в послании политических инициатив и требующие корректировки Конституции. Другие актуальные новации будут закреплены в рамках конституционных и иных законов», - уточнил президент.

Он еще раз напомнил, что неспешный стиль работы госорганов сейчас недопустим: обстановка в стране и мире за последние три года кардинально изменилась. И, как подчеркнул глава государства, госаппарат «должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы».

«Поэтому предложенные рабочей группой поправки, позволяющие правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях. В связи с этим особенно важна интенсивная работа парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат. В целом я поддерживаю все изменения и дополнения, подготовленные рабочей группой», - заключил Токаев.