Выявлено 17 случаев пневмонии
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16 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
Фото министерства здравоохранения РК

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции и 17 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Коронавирусная инфекция зарегистрирована в Алматы – 7 случаев, в столице – 5 случаев, в Алматинской области – 1, в ВКО – 1, в Костанайской области – 1, в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 489 случаев КВИ и 88 912 случаев пневмонии.

На 27 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 656 человек (799 КВИ+ и 857 КВИ-), из них в стационарах находятся 90 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 566 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии –10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппаратах ИВЛ – 2 пациентa.

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