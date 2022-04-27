А родителям, сопровождающим детей с инвалидностью в санатории, государство будет оплачивать проживание
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Таксопарки в Казахстане обяжут увеличить количество машин, оборудованных для лиц с инвалидностью
Фото Жанары Каримовой

В среду на пленарном заседании мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью». Документ направлен на недопущение дискриминации в отношении лиц с инвалидностью.

«Законопроектом предусматривается ряд норм в целях недопущения дискриминации в отношении лиц с инвалидностью. В том числе слова “инвалид”, “ребенок-инвалид”, “инвалид ВОВ” заменяются словами “лицо с инвалидностью”, “ребенок с инвалидностью”, “лицо с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечий, заболеваний, полученных в период ВОВ”. Предусматривается введение понятия абилитация в целях профилактики инвалидности, унификации оказываемых услуг в данном направлении», - рассказал депутат Елнур Бейсенбаев.

Он напомнил, что для регулирования работы с людьми с инвалидностью в акиматах и ряде министерств назначались внештатные советники с 2012 года. Однако до сих пор не проработан порядок их назначения и работы.

«Теперь будет расширена компетенция соответствующего госоргана по координации данного вопроса. Регламентирован и унифицирован порядок назначения и разработки. Законопроектом предлагается поправка, в рамках которой таксопарки на каждые десять такси должны будут обеспечивать одно такси, приспособленное для лиц с инвалидностью. В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, таксопарки на каждые тридцать такси должны обеспечивать такое такси. Кроме того, внесены изменения по приобретению автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью на регулярных маршрутах», - продолжил Бейсенбаев.

Помимо этого, сообщил он, одному из родителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, или законному представителю будут возмещать стоимость расходов за проживание и питание. Депутат уверен, что это «позволит получить всестороннее санаторно-курортное лечение детей с инвалидностью из малообеспеченных семей и отдаленных районов».

«На сегодняшний день только в трех регионах, в том числе Нур-Султан, Карагандинская и Павлодарская области, через местный бюджет были предусмотрены средства для сопровождающих законных представителей. Это одна из важнейших норм. Ведь уже сейчас социальное положение многих родителей не позволяет получать санаторно-курортное лечение вместе с ребенком. Большая часть средств, предусмотренных в законопроекте, будет направлена на реализацию данной позиции», - сказал он.

По предварительным подсчетам депутатов, в течение трех лет на санаторно-курортное лечение поедут не менее 62 тыс. детей.

Также законопроектом вносятся нормы первоочередного получения услуг в поликлиниках, освобождение лиц с инвалидностью III группы от оплаты нотариальных услуг – ранее такая норма действовала для I и II группы.

Для реализации законопроекта из трехлетнего республиканского бюджета необходимо направить 5,9 млрд тенге, уточнил Бейсенбаев.

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