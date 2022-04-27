Нацпалата будет обсуждать с бизнесом проекты программных документов и приказов госорганов

Это позволит укрепить конструктивное взаимодействие государства и бизнеса
Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов презентовал главе государства Касым-Жомарту Токаеву подходы к трансформации НПП, сообщает Акорда. Он напомнил, что решение о трансформации палаты с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса было принято в феврале. Руководитель «Атамекена» также представил информацию о реализации программы развития малого и среднего бизнеса в Алматы.
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