Нацпалата будет обсуждать с бизнесом проекты программных документов и приказов госорганов

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов презентовал главе государства Касым-Жомарту Токаеву подходы к трансформации НПП, сообщает Акорда. Он напомнил, что решение о трансформации палаты с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса было принято в феврале. Руководитель «Атамекена» также представил информацию о реализации программы развития малого и среднего бизнеса в Алматы.

«Глава государства был проинформирован о планах НПП мобилизовать бизнес для повышения качества и ответственности отраслевой экспертизы. В частности, палата намерена обсуждать с бизнесом и апробировать проекты программных документов и приказов госорганов. Это позволит укрепить конструктивное взаимодействие государства и бизнеса», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также на встрече обсуждалось снижение на законодательном уровне давления на бизнес, повышение эффективности работы судов и органов прокуратуры по защите бизнеса.

Токаев поддержал необходимость системной трансформации деятельности НПП «Атамекен», отметив, что палата должна стать эффективным каналом взаимодействия между бизнесом и властью. Он также одобрил предпринимаемые меры по дебюрократизации в бизнес-среде и необходимость совмещения позиций председателя президиума и правления палаты на период трансформации, чтобы быстро и эффективно решать поставленные задачи, и поручил активизировать работу по перезагрузке НПП.