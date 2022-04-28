Сменился аким Кызылорды

Распоряжением акима области по согласованию с администрацией президента и Кызылординским городским маслихатом на должность акима Кызылорды назначен Асылбек Шаменов, сообщается на сайте областного акимата. Ганибек Казантаев по собственному желанию ушел с поста акима города.

Аким регигна Нурлыбек Налибаев на заседании актива представил нового акима Кызылорды.

«До этого Асылбек Омирбекович занимал ряд ответственных должностей. Хорошо знаком с жизнью города. Это особенно опытный и инициативный руководитель, закаленный в кипящем котле жизнедеятельности областного центра в качестве заместителя акима города Кызылорды. На сегодняшний день, будучи на должности акима Жалагашского района, он реализовал масштабные проекты по улучшению экономической ситуации и повышению социального потенциала района, заручился поддержкой местного населения. Мы надеемся, что накопленный опыт, знания, деловые навыки Асылбека Омирбековича позволят внести значительный вклад в развитие областного центра города Кызылорда», - сказал Налибаев.

Он поручил новому акиму города взять на себя ответственность за стабильность общественно-политической ситуации в Кызылорде и в целях повышения благосостояния населения достичь положительных параметров развития по всем отраслям экономики. Также ему вверены санитарная чистота города, архитектурный облик многоэтажных жилых домов, благоустройство и озеленение, контроль за бесперебойной работой предприятий жизнеобеспечения и реализации новых проектов по освоению и развитию Левобережья областного центра.