Превышение ПДК по хлору выявили экологи в Усть-Каменогорске

Накануне жители Усть-Каменогорска снова пожаловались на плохое качество воздуха, в соцсетях и мессенджерах сообщалось, что в городе якобы произошла авария с утечкой хлора.

В департаменте экологии Восточно-Казахстанской области сообщили, что специалисты ведомства выехали в район, где находится Усть-Каменогорский меткомбинат.

«В ходе выезда проведены инструментальные замеры качества атмосферного воздуха. По итогам замеров зафиксировано превышение предельной допустимой концентрации по хлору», - говорится в сообщении департамента, но при это не уточняется, насколько зафиксировано превышение ПДК.

Отмечается, что департамент продолжает мониторинг, а по факту выявленного загрязнения воздуха «будут приняты соответствующие меры».

Между тем в региональной службе коммуникаций заявили, что санитарная служба отобрала й44 пробы воздуха в восьми контрольных точках, включая п. Новая Согра, район Согринской ТЭЦ и санитарно-защитные зоны по улицам Охотская и Озотская, было проведено исследование на наличие 18 вредных веществ, в том числе хлора, хлористого водорода и формальдегида.

«По состоянию на 21:44 превышений по хлору и другим веществам не зафиксировано. Однако отбор проб продолжается, так как могли повлиять погодные условия и временной разрыв между выбросом и прибытием экспертов», - сообщили в РСК.

Руководство АО «ТМК» также отрицает факт аварийного выброса, а медики говорят, что обращений от населения с признаками отравления не поступало.