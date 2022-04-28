Три новых автобусных маршрута появятся в Алматы

В Алматы до конца года в Алатауском районе построят 50 новых остановок, а до 15 июня запустят 3 новых маршрута и продлят 4 маршрута. Об этом на встрече с жителями района сообщил аким города Ерболат Досаев.

«Основными проблемами транспортной инфраструктуры района является нехватка маршрутных линий, подвижного состава, а также автобусных остановок. Эти проблемы есть в микрорайонах Алгабас, Теректы, Рахат-Мадениет, Улжан-2, Шанырак-1, Карасу, Саялы-2. В этих микрорайонах до 15 июня будут открыты 3 новых маршрута, продлены и усилены 4 маршрута (№109, 129, 25, 57). Кроме того, обновлен весь подвижной состав маршрута №115. На сегодня по всей территории района существует потребность в строительстве 50 новых остановок. До конца года мы обеспечим их строительство», - сказал Досаев.

Новые маршруты будут курсировать от микрорайона Улжан-2 до бизнес-центра «Массагет» на проспекте Рыскулова с охватом микрорайона Шанырак-1, от ЖК «Мадениет» до улицы Северное кольцо с охватом улицы Бекболата в микрорайоне Ужет, от восточной части микрорайоны Карасу до микрорайона Улжан-2 с охватом улицы Бекболата в микрорайоне Ужет. Маршрут №129 будет продлен от восточной части Карасу до школы №179, маршруты №25 и №57 будут продлены от ЖК «Саялы-2» до улицы Акшагыл в микрорайоне Шанырак-5.