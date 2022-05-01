В полдень члены движения ДВК планировали провести там митинг
Не менее 6 человек задержаны у Парка культуры и отдыха в Алматы, сообщают корреспонденты Власти. В полдень в парке было запланировано начало митинга членов движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), деятельность которого признана в Казахстане экстремистской.
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