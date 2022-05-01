Не менее 6 человек задержаны у Парка культуры и отдыха в Алматы, сообщают корреспонденты Власти. В полдень в парке было запланировано начало митинга членов движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), деятельность которого признана в Казахстане экстремистской.

У входа в парк находятся много полицейских и автозаков, а в самом парке, который также патрулируется полицескими, проходят мероприятия, приуроченные ко Дню единства народа Казахстана. Рядом с группами полицейских заметны люди в штатском.

Корреспонденты Власти пояснили, что правоохранительные органы задерживают людей точечно. Прибывающие в парк говорят, что они пришли на прогулку. Среди пребывающих не было ни одного человека с плакатом. Охрана парка пыталась прекратить работу журналистов с фото- и телекамерами.

Upd. Корреспонденты Власти зафиксировали седьмое задержание на месте запланированного митинга.