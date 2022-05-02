Пожары произошли в Кулунджунском природном заказнике и в Асубулакском лесном хозяйстве
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В ВКО тушат два крупных природных пожара
Иллюстративное фото МЧС

В Восточно-Казахстанской области тушат пожары в Кулунджунском природном заказнике и в Асубулакском лесном хозяйстве, сообщается в Insragram областного ДЧС. Площадь первого возгорания составляет 100 га, второго – 50 га.

По данным ДЧС, на территории Кулунджунского государственного природного заказника произошло загорание сухой травы и кустарников. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на большие площади.

«На данный момент тушение продолжается, предварительная площадь составляет 100 га. В ликвидации задействованы силы ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесхоза.
Всего 50 сотрудников и 9 единиц техники. Тушение усложнено тем, что местность с песчаными барханами, ветром и отсутствием по близости воды», - говорится в сообщении.

​На территории КГУ «Асубулакского лесного хозяйства», где также продолжают работать огнеборцы и лесники, загорелись сухая трава, кустарники и сосна. Предварительная площадь пожара – 50 га. В ликвидации задействованы силы спасателей ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов – 149 человек и 28 единиц техники.

«Дополнительно из города Усть-Каменогорска на тушение привлечено 2 вертолета с водосливными устройствами», - сообщили в ДЧС области.

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