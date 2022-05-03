КФГД повысил максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге на июнь

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки на июнь 2022 года, повысив их по сберегательным депозитам в тенге.

«Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца были повышены на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно, ввиду роста средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка. Максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне майских значений», - сообщается на сайте КФГД.

Таким образом, ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца без пополнения составляют в мае 14,9% и 12,2% соответственно, а в июне – 15% и 12,4% соответственно. По депозитам с пополнением ставки повышены с 13,7% и 11,4% соответственно до 13,8% и 11,6% соответственно.

Ставки по сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев без пополнения – 14,5%, с пополнением – 14%.

Ставки по несрочным депозитам – 13,5%, по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев без пополнения – 14%, с пополнением – 13,5%; по срочным депозитам с пополнением – 13,5%. По депозитам на 12 месяцев без пополнения ставка 13,5%, с пополнением – 13%. На 24 месяца – 9,4% и 9,2% соответственно.