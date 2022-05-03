Его пригласил премьер-министр страны Виктор Орбан
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Токаев посетит с визитом Венгрию
фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить с визитом эту страну, сообщается на сайте Акорды.

По информации пресс-службы президента, Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, прибывшего в Казахстан в рамках рабочего турне по странам Центральной Азии. Они обсудили перспективы развития стратегического партнерства двух государств в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

«Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии заявил о приверженности своей страны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном. Петер Сийарто напомнил о приглашении президенту Казахстана от венгерского руководства совершить визит в Будапешт. С целью придания дополнительного импульса партнерству двух стран Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности совершить ответный визит в Венгрию», - говорится в сообщении.

Токаев и Сийарто также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

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