С 2023 года отбор на госслужбу в Казахстане будет проходить онлайн

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева, который представил отчет о текущей деятельности ведомства и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.

Глава агентства рассказал Токаеву о проработке вопросов по исключению излишних препятствий и барьеров для поступления на государственную службу, упрощению порядка выхода из нее, повышению открытости госслужбы для любого казахстанца, о процессе дебюрократизации деятельности госаппарата.

«Председатель Агентства сообщил о реализации программы модернизации информационной системы “Е-қызмет” на 2022-2023 годы. По его словам, до конца нынешнего года посредством создания внешнего портала на базе “Е-қызмет” будет полностью оцифрован процесс отбора и приема на государственную службу. В 2023 году будет проведена работа по автоматизации других кадровых процессов, включая ротацию, стажировку, повышение квалификации. С 2023 года отбор на госслужбу будет проходить в онлайн-режиме с использованием технологии прокторинга», - говорится в сообщении.

Также Дархан Жазыкбаев сообщил, что для сокращения подведомственных организаций предлагается преобразовать АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» в HR-институт в структуре Академии госуправления с сохранением штата и бюджета.

По итогам встречи Токаев поручил продолжить работу по дальнейшему совершенствованию системы отбора на государственную службу, продвижению принципа меритократии и внедрению человекоцентричной сервисной модели госаппарата.