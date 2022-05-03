Токаев посетит с госвизитом Турцию на следующей неделе

Лидеры Казахстана и Турции обсудили перспективы развития стратегического партнерства стран с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10-11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Глава нашего государства согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре», - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Токаев также отметил важную роль Организации Тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.