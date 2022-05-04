Электронные документы в Казахстане юридически будут равны бумажным носителям

На пленарном заседании в среду мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности». Документ предусматривает юридическое уравнивание электронных документов с бумажными, сообщает «Казинформ» .

«Законопроектом предусматривается закрепить юридическую равнозначность электронных документов их бумажным аналогам, устранить имеющиеся коллизии и разночтения в законах, которые препятствуют полноценному применению электронных документов, расширить сферу применения сервиса цифровых документов», - сообщил на заседании мажилиса министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, представляя законопроект.

Законопроектом предусмотрен перевод в электронный формат свидетельств по государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака и другие. Это будет исключать необходимость очной явки, и граждане в любое время смогут распечатать либо предъявить электронную версию с QR-кодом. А в случае утери документа исключается необходимость обращения за дубликатом. При этом сохраняется возможность получения документа на бумажном носителе по желанию граждан либо в случае выезда за пределы страны.

Функции по государственной регистрации актов гражданского состояния будут переданы в государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Также предусмотрен пакет поправок по полноценному запуску цифровой трансформации госуправления – это закрепление цифровой трансформации в качестве приоритета в деятельности госаппарата и внедрение инструментов реинжиниринга бизнес-процессов, определение статуса уполномоченного органа в сфере информатизации и его подведомственной организации.