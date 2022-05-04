Журналист-расследователь Михаил Козачков заявляет о слежке

Журналист-расследователь Михаил Козачков заявил, что за ним следят неизвестные лица. Он предположил, что это сотрудники антикоррупционной службы, но в ведомстве отрицают. Между тем сегодня депутат мажилиса Азат Перуашев обратился в генпрокуратуру с просьбой обеспечить защиту журналиста.

Козачков опубликовал в своем Телеграм-канале 3 мая фотографии двух машин, «сопровождающих журналиста в Алматы», якобы принадлежащие сотрудникам антикоррупционного ведомства. В этой связи он обратился к генеральному прокурору с просьбой разобраться, «на каком основании за ним ездят автомобили с оперативными номерами».

Также журналист опубликовал фотографии двух «сопровождающих»: «Они доехали до места, где мы обедали с другом, зашли в заведение и вышли. Видимо, их интересовало, с кем я буду встречаться».

Однако в антикоре заявили, что эти автомобили «отношения к антикоррупционной службе не имеют». В Генпрокуратуре Козачкову сообщили, что приняли информацию к сведению.

Сегодня на заседании мажилиса депутат Азат Перуашев обратился с запросом к генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой обеспечить защиту Козачкова.

«Наблюдение ведется в том числе, и с использованием автомобиля с поддельными номерами (данный факт также подтверждается фотографиями/видео, размещенными на канале). В этой связи, просим Вас: во-первых, сообщить, кто из правоохранительных органов и на каком основании проводит подобные действия в отношении журналиста Козачкова М.В.; во-вторых, обеспечить защиту законных прав Козачкова М.В., как гражданина и журналиста», - говорится в депутатском запросе.