Историческая роль Назарбаева общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции − Карин

Члены рабочей группы по поправкам в Конституцию предлагают исключить норму об особом статусе Нурсултана Назарбаева. В обращении к Конституционному совету они аргументировали свое предложение тем, что историческая роль первого президента общеизвестна, заявил в личном телеграм-канале государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин.

По словам Карина, сегодня Конституционный совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию Казахстана. Эта реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан.

«Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента. По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции», − заявил Карин.

В заключении о поправках Конституционный совет констатировал, что предложенные меры ориентированы на общество, вступившее в период активной трансформации, и призваны создать прочный политико-правовой фундамент будущим реформам.

«Конструкция модернизированной президентской формы правления обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Проектом Закона уточнены полномочия Главы государства, укреплена роль Парламента, маслихатов, что станет важным фактором успешной реализации концепции «слышащего государства». <...> Усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. <...> Укрепляются гарантии местного государственного управления и самоуправления», − говорится в тексте заключения.

25 апреля во время брифинга в службе центральных коммуникаций член рабочей группы по изменениям и дополнениям в Конституцию Ермек Абдрасулов сообщил, что Нурсултан Назарбаев будет признан основателем независимого Казахстана, и что этот статус закрепят в Конституции страны.

Позднее спикер Мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что поправки в Конституцию исключат статус Елбасы, но закрепят за Назарбаевым роль основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте, по словам Кошанова, также утратит силу.