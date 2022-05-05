«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может выйти в прокат в Казахстане с небольшой задержкой

Прокат в Казахстане нового фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может начаться с задержкой в день-два из-за изменения системы дистрибуции, сообщил Власти генеральный директор компании «Меломан», которая занимается дистрибуцией лент Disney (Marvel) и Sony Вадим Голенко

Обновление репертуара в кинотеатрах происходит по четвергам и накануне в некоторых мультиплексах уже началась продажа билетов на новую ленту студии Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», мировая премьера которого прошла 2 мая. Однако сегодня лента исчезла из расписания в казахстанских кинотеатрах.

Гендиректор «Меломана» Вадим Голенко объяснил это тем, что компания сейчас работает по другой модели получения контента. После введения санкций в отношении России и ухода крупных мэйджоров, «Меломан» начал напрямую работать с Disney и Sony.

«Фильм выйдет, сейчас кинотеатры получают контент, но, возможно, будет задержка, где-то он выйдет завтра, где-то - послезавтра. У нас новая форма взаимодействия, нам предлагали перенести фильм на чуть позже, но поскольку у нас праздники, мы отказались от переноса, мы хотели бы людей порадовать таким фильмом. Мы не объявили дату премьеры, потому что сейчас работаем по новой модели и нам очень важно и студии показать, что мы можем получать контент напрямую из США в Казахстан», — сообщил Голенко.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в готовом дубляже. Первый казахстанский дубляж на русский язык будет сделан в фильме «Базз Лайтер», сейчас над этим идет работа. Картина должна выйти в мировой прокат в середине июня этого года.