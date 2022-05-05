Ранее в министерстве назвали его высказывания оскорбительными для Казахстана
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МИД начал процесс по включению Тиграна Кеосаяна в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц

Министерство иностранных дел Казахстана начало процесс по включению российского кинорежиссера, продюсера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в страну, сообщает КазТАГ.

«Процесс запустили», - подтвердил редакции КазТАГ в четверг официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Ранее в МИД назвали высказывания российского кинорежиссера, продюсера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в отношении Казахстана оскорбительными и сообщили, что ему может быть запрещен въезд в страну.

В соцсетях вызвало резонанс заявление кинорежиссера, ведущего проекта «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, в котором он негативно высказался о казахстанцах, назвав их неблагодарными. Многие пользователи расценили его слова как прямую угрозу («на Украину гляньте внимательно»).

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