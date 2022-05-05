Первые терминалы самообслуживания установят в столице
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Казахстанцам разрешат самостоятельно фотографироваться в ЦОНах и выбирать фото на документы
Фото Жанары Каримовой

Казахстанцам разрешат самостоятельно фотографироваться и выбирать фото на документы. Сейчас «Правительство для граждан» совместно с МВД работают над установкой в ЦОНах терминалов самообслуживания. Первый терминал планируется установить в ближайшее время в столице, сообщает «Казинформ».

«К нам поступают жалобы от граждан по качеству фотографий, которые снимаются для удостоверений личности и паспортов. Поэтому совместно с министерством внутренних дел мы работаем над внедрением терминалов самообслуживания. Терминалы документирования оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант фотографии и отправить заявку сотрудникам миграции. Решается вопрос подписания совместного приказа. В ближайшее время мы запустим данные терминалы по городу Нур-Султану», - сообщил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин на брифинге в СЦК.

Он отметил, что за прошлый год новые паспорта и удостоверения личности через ЦОНы получили более 2,4 млн казахстанцев. Эта услуга частично автоматизирована, поэтому число граждан обращающихся в центры обслуживания населения, снижается.

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