Казахстанцам разрешат самостоятельно фотографироваться в ЦОНах и выбирать фото на документы

Казахстанцам разрешат самостоятельно фотографироваться и выбирать фото на документы. Сейчас «Правительство для граждан» совместно с МВД работают над установкой в ЦОНах терминалов самообслуживания. Первый терминал планируется установить в ближайшее время в столице, сообщает «Казинформ» .

«К нам поступают жалобы от граждан по качеству фотографий, которые снимаются для удостоверений личности и паспортов. Поэтому совместно с министерством внутренних дел мы работаем над внедрением терминалов самообслуживания. Терминалы документирования оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант фотографии и отправить заявку сотрудникам миграции. Решается вопрос подписания совместного приказа. В ближайшее время мы запустим данные терминалы по городу Нур-Султану», - сообщил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин на брифинге в СЦК.

Он отметил, что за прошлый год новые паспорта и удостоверения личности через ЦОНы получили более 2,4 млн казахстанцев. Эта услуга частично автоматизирована, поэтому число граждан обращающихся в центры обслуживания населения, снижается.