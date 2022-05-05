В Алматы 9 мая офлайн проведут аналог «Бессмертного полка»

В Алматы 9 мая пройдет аналог бессмертного полка – акцию «Батырларға тағзым» проведут в офлайн-формате, сообщил на брифинге в РСК председатель городского Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов.

Акция начнется в 9:30 с Центрального парка культуры и отдыха, далее колонна пройдет до Парка имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев, в 10:00 планируется возложение цветов к вечному огню.

«Наши люди принимали участие во всех ключевых сражениях: в обороне Брестской крепости, битвах под Москвой, в прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской битве. Наши деды дошли до Берлина. Это великий подвиг нашего народа. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза», - отметил Бижанов.

Отметим, что в остальных городах Казахстана акция пройдет онлайн.

Заместитель председателя Совета ветеранов, председатель координационного совета Мурат Абдушкуров призвал горожан не использовать провоцирующую символику, а именно символы Z, V, георгиевские ленты, красные флаги и другие, а также государственные флаги других республик. Он добавил, что правилами акции запрещено демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную, не относящуюся к цели движения, символику.