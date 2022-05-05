Референдум по поправкам в Конституцию может пройти 5 июня, сообщил в кулуарах мажилиса председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Арман Кожахметов.

«Мы ожидаем сегодня или завтра, возможно, будет указ президента. Мы все это увидим в указе. Ожидается, что удобная дата выходной день, 5 июня», - сказал Кожахметов.

Он уточнил, что указ президента будет предлагать форму и текст поправок в Конституцию.

«Форма бюллетеня предусматривает короткий ответ “да” или “нет”. Текст поправок должен быть доведен до всех граждан нашей страны. Мы должны с ними ознакомиться и потом принять на референдуме соответствующее решение. Решение референдума является легитимным, законным, потому что так написано в соответствующем законе», - сказал он.

Депутат также сообщил, что члены рабочей группы обратились к президенту с вопросом о том, чтобы исключить «упоминания о первом президенте». Обращение поступило в Конституционный совет, который рассмотрел его в пакете документов.

«Решение свое Конституционный совет вынес только вчера, после рассмотрения в мажилисе этого законопроекта. Конечно же, депутаты не располагали полной информацией. Почему нужно вносить изменение? Потому что финальный документ, который рассматривал Конституционный совет, должен соответствовать. Поэтому мы сегодня привели на соответствие закону о республиканском референдуме, в соответствии с текстом проекта изменения в Конституцию. В проекте исключаются слова о статусе и о том, что первый президент является основателем независимого Казахстана. Но решение будут принимать граждане на референдуме», - отметил депутат.

Он добавил, что многие дополнения и изменения в Конституцию шли от общества в соцсетях, в том числе от журналистов. Но в основном «руководствовались тем, что прозвучало в марте в послании президента».

«Он обозначал главные направления, по которым он хотел бы, чтобы была проведена реформа. Поэтому за основу были взяты поручения, которые звучали от президента. Дополнительно все, что предлагали наши граждане, НПО, это тоже учитывалось, и все эти поправки мы обсуждали вместе», - пояснил Кожахметов

Он считает, что, исходя из активности в социальных сетях, явка на референдум будет высокая.