Токаев поручил доработать проект новой экономической политики

«Вся суть в том, что мы меняем подходы к достижению поставленных целей. Поэтому очень важно, что в проекте озвучены не только общие направления и лозунги, а даны конкретные контуры новых подходов. В то же время есть несколько блоков вопросов, которые нужно доработать. Во-первых, на мой взгляд, необходимо придать документу больше конкретности. Например, по каждому из направлений должен быть приведен примерный перечень экономических реформ, которые должны быть осуществлены, их задачи и цели», - сказал Токаев.

Также, по его мнению, в проекте нечетко прописаны подходы к технологической модернизации и внедрению инноваций. И у Казахстана еще нет четкого видения, какой должна быть инновационная политика в новых реалиях.

«Во-вторых, в рамках документа необходимо определить роли фонда “Самрук-Казына” и холдинга “Байтерек”. Они очень значимые субъекты как экономики, так и государственной политики. Поэтому четкая настройка их работы будет во многом определять эффективность всей экономической политики», – считает президент.

В целом он одобрил предлагаемые подходы и поручил доработать документ с учетом результатов сегодняшнего обсуждения.