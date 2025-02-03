В МВД заявили, что не штрафуют массово за прогрев автомобилей дольше пяти минут

За прошлый год было три таких заявления
Депутаты мажилиса призвали министерство внутренних дел оперативно реагировать на «резонансную информацию, вводящую граждан в заблуждение». В частности, речь идет о якобы имеющихся штрафах за прогрев автомашин более пяти минут. На что вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что «эта проблема высосана из пальца».
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