В МВД заявили, что не штрафуют массово за прогрев автомобилей дольше пяти минут

Депутаты мажилиса призвали министерство внутренних дел оперативно реагировать на «резонансную информацию, вводящую граждан в заблуждение». В частности, речь идет о якобы имеющихся штрафах за прогрев автомашин более пяти минут. На что вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что «эта проблема высосана из пальца».

«Механическим транспортным средствам запрещается остановка в населенных пунктах с работающим двигателем, если это создает неудобство жителей. К ответственности по этой норме привлекаем только по заявлению. В прошлом году таких случаев было три, один из них прокуратура отменила», - сказал Лепеха.

Он добавил, что за прогрев двигателя автомобиля «к ответственности не привлекают» и что «эта проблема из пальца высосана».