Пирамида присвоила около 15 млрд тенге вкладчиков
В Казахстан экстрадирован руководитель финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan
Фото Жанары Каримовой

В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован руководитель финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan, находившийся в международном розыске, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

В Генпрокуратуре уточнили, что в период с 2017 по 2020 годы участники QI Trade Kazakhstan организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге. Часть участников уже осуждены к различным видам наказания, а руководитель после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Также отмечается, что, будучи в розыске, мужчина совершил убийство на территории Кыргызстана и был осужден за это. Генпрокуратура отмечает, что его выдали на время, а после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой, он будет возвращен в Кыргызстан. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

«Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства», – говорится в сообщении надзорного органа. .

Ранее Генпрокуратура уже экстрадировала двух участников этой финансовой пирамиды из России и Польши, которые на данный момент осуждены к различным годам лишения свободы.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
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