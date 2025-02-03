В 2024 году население Казахстана выросло на 252 тыс. человек

За 2024 год население Казахстана выросло на 252,2 тыс. человек или на 1,26% и достигло к 1 января 2025 года 20 286,1 тыс. человек, сообщило в понедельник бюро национальной статистики.

Абсолютным лидером прироста населения в Казахстане остается Астана. Ее население выросло за прошлый год на 6,91% и достигло 1 528,9 тыс. человек. Город сохраняет высокие темпы прироста населения за счет высокой рождаемости и громадного притока мигрантов – за 2024 год в Астану переехало почти 76 тыс. человек.

Население Алматы выросло на 2,86% (до 2 292,3 тыс. человек) - это второй по стране показатель прироста. На третьем месте по темпам прироста Шымкент – его население выросло на 2,8% и достигло 1 256,3 тыс. человек.

В целом в трех мегаполисах Казахстана проживает к этому моменту ровно четверть населения Казахстана.

Помимо них, рост населения выше республиканского уровня показали только два региона: Мангистауская область (2,35%) и Алматинская область (1,91%).

Эти же пять регионов – единственные в стране, где наблюдался положительный миграционный приток – в них переехало больше людей, чем из них уехало. В остальных 15 регионах Казахстана наблюдалась отрицательная миграция.

В пяти регионах Казахстана население росло медленнее среднереспубликанского уровня: в Актюбинской (+1,09%), Атырауской (+0,97%), Туркестанской (+0,57%), Кызылординской (+0,52%) и Западно-Казахстанской (+0,4%) областях.

Ровно в половине регионов Казахстана в 2024 году сократилось население: Северо-Казахстанской(-1,49%), области Абай (-0.77%), Костанайской (-0,53%), области Жетысу (-0,51%), Восточно-Казахстанской (-0,42%), Павлодарской (-0,38%), Карагандинской и области Улытау (по -0,12%), Акмолинской (-0,03%) и Жамбылской (-0,01%) областях.

Жамбылская область впервые оказалась в числе регионов с сокращающимся населением, это произошло из-за высокой миграции населения из области. Больше людей, чем из Жамбылской области, уехало только из Туркестанской области.

В Северо-Казахстанской области статистики продолжают фиксировать естественную убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

Городское население в Казахстане в 2024 году выросло на 2,13% и достигло 12 774,7 тыс. человек, сельское население впервые по итогам года снизилось на 0,19%, составив 7 511,3 тыс. человек. Доля городского населения в стране достигла 63%, сельского – сократилась до 37%.