Учитывать мнение таксистов при внедрении саморегулирования в сфере пассажирских перевозок призвал Кошанов

Депутаты мажилиса, члены фракции партии Amanat, рассмотрев поправки о передаче части государственных функций в сфере автомобильных пассажирских перевозок в саморегулирование, выразил опасения, что саморегулируемые организации не смогут обеспечить безопасность дорожного движения, и в целом передача ключевых функций ограниченному числу частных объединений может привести к монополизации рынка, ценовому сговору и усилению финансовой нагрузки на более чем 500 тыс. таксистов, для которых эта сфера является основным источником дохода.

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что документ позволит навести порядок в сфере пассажирских перевозок. По его словам, через механизмы саморегуляции сами участники рынка будут решать имеющиеся проблемы: тарифообразование, соблюдение трудового дня, техосмотр, безопасность пассажирских перевозок и другие. Все это позволит улучшить прозрачность ценообразования агрегаторов такси и обеспечит справедливую конкуренцию и равные условия для участников рынка.

Однако спикер мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов считает, что к регулированию сферы пассажирских перевозок нужен новый подход. А меры, предлагаемые министерством транспорта, не должны приводить к ослаблению транспортного контроля со стороны государства. Поэтому, считает Кошанов, нужно закрепить в законопроекте конкретные обязательства по обеспечению безопасности на дорогах, в том числе страхованию жизни пассажиров.

«Стремясь к саморегулированию в сфере перевозок, мы не должны негативно влиять на ежедневный заработок таксистов. Все нововведения должны предлагаться министерством с учетом мнения граждан, работающих в сфере такси. Надо найти оптимальный баланс по всем спорным вопросам. Мы должны исключить социальное напряжение в сфере пассажирских перевозок, которая ежедневно прямо касается миллионов людей», – сказал он.

Кошанов предложил Минтранспорта провести пилотное тестирование работы саморегулируемых организаций и с учетом полученных результатов выработать новые подходы по этому вопросу.

Напомним, что в мажилисе на рассмотрении находится законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии)». Документом предусматривается передача в саморегулирование функций по организации регулярных международных, межобластных и нерегулярных автобусных перевозок, деятельности такси и их диспетчерских служб, а также автовокзалов. По мнению министра транспорта, это обеспечит отказ от госконтроля, а при создании саморегулируемых организаций они сами будут контролировать друг друга.

«По сути, создается дополнительный фильтр контроля. Это поможет повышению качества, а также созданию равной и добросовестной конкуренции», - убежден глава Минтранспорта. По его словам, участники рынка смогут самостоятельно исключить слабых перевозчиков и оперативно принимать качественные стандарты и правила. «Введение саморегулирования в сфере перевозок пассажиров автотранспортом является своевременным, а также позволит сформировать в нашей стране цивилизованный и безопасный рынок пассажирских перевозок», - считает Карабаев. В обязательном порядке в саморегулируемые организации должны будут войти все агрегаторы такси. При этом, заверил министр, членам палаты автоперевозчиков будет запрещено перекладывать расходы по уплате взносов на наемных работников.