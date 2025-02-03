Вокруг «Медеу» появятся новые аллеи и прогулочные маршруты

Акимат Алматы планирует полную реконструкцию гостиницы «Медеу» и создать вокруг катка новые аллеи и прогулочные маршруты, сообщили в пресс-службе акимата города.

В ведомстве отметили, что планируется создание прогулочной аллеи и променада вдоль западной линии катка, обустройство лестничных маршей для прогулочных маршрутов вокруг катка, благоустройство южного склона вдоль реки правый Есентай и прилегающей территории. Также установят два лифта на юго-восточной и юго-западной частях катка для маломобильных посетителей.

А по линии модернизации инженерных систем планируют обновить холодильные оборудования, системы охлаждения ледового покрытия и технологической плиты с полной заменой трубных коммуникаций. Также запланирован переход системы отопления на газ и модернизация системы отопления помещений и подогрева зрительских мест.

Помимо прочего, полностью реконструируют гостиницу «Медеу».

В акимате отмечают, что при реконструкции сохранят исторический облик и культурное наследие катка «Медеу».

На прошлой неделе премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на запрос сенаторов, сообщил, что реконструкция высокогорного катка «Медеу» в соответствии с программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочными перспективами до 2030 года запланирована на 2025 – 2027 годы. Он также отметил, что реконструкция катка улучшит технические характеристики арены.