Правозащитники Казахстана выступили в защиту гражданки Украины, которой грозит депортация

Представители правозащитных организаций Казахстана сделали совместное заявление в защиту гражданки Украины Златославы Близнюк, которой грозит депортация из страны. Оно опубликовано на странице главы Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамары Калеевой в Facebook.

«Правозащитники Казахстана считают недопустимым арест и депортацию из Казахстана гражданки Украины Златославы Блюзнюк», – указано в заявлении.

По словам правозащитников, Близнюк живет в Казахстане с 2017 года, имеет вид на жительство, занимается волонтерской деятельностью. Златослава Близнюк сделала в Instagram репост о проведении митинга в поддержку Украины 1 мая, а узнав, что власти не разрешили этот митинг, сразу же удалила пост и написала опровержение. Сотрудник столичного управления полиции составил протокол, но 30 апреля судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Нур-Султана Садвакасова прекратила дело за отсутствием состава административного правонарушения.

Тем не менее, в полиции составили новый протокол, и 1 мая судья Сулейменова постановила арестовать Златославу Близнюк и следом выдворить из Казахстана.

Как сообщила адвокат Близнюк Рена Керимова, гражданку Украины признали виновной по ч. 9 ст. 488 КоАП (организация или проведение митингов в нарушение порядка, установленного законодательством РК).

Правозащитники подчёркивают, что при этом суд проигнорировал законные основания для того, чтобы изменить квалификацию правонарушения, а также норму КоАП о том, что «никто не может быть повторно привлечен к административной ответственности за одно и то же правонарушение».

«Надеемся, вышестоящие судебные инстанции правильно оценят это постыдное дело с выдворением мирного человека, женщины, в воюющую страну», – заключили правозащитники.

Они также добавили, что остаются открытыми вопросы: как полицейский «при законном мониторинге» выявил публикацию в закрытом аккаунте Близнюк, как соответствуют запреты и репрессии административного кодекса РК широко объявленной свободе проведения мирных собраний, и чем отмененное «разрешение» на митинги отличается от нынешнего «согласования», если исполнительная власть по-прежнему находит любые предлоги, чтобы препятствовать проведению мирных антивоенных митингов?

Заявление в защиту Близнюк подписали Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Фонд развития парламентаризма в Казахстане, Общественный фонд Ар.Рух.Хак, Молодежная информационная служба Казахстана, Коалиция НПО против пыток и Общественный фонд Либерти.