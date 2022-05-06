«Банк ЦентрКредит» закрыл сделку по приобретению «Альфа-Банка»

«АО “Банк ЦентрКредит” сообщает о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ “Альфа-Банк” Казахстан. После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK с полным наименованием АО ДБ “ECO BANK”», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов, после завершения процедуры вывода из списка SDN клиентам будет доступен весь перечень банковских услуг.

Сделка по приобретению казахстанского «Альфа-Банк» была профинансирована из собственных средств «Банка ЦентрКредит». В настоящее время уже запущена работа по ребрендингу банка, который станет полностью казахстанским.

«Покупка банка, находящегося под санкциями, проводится в Казахстане впервые, причем в максимально короткие сроки. Главным приоритетом для нас является решение поступающих запросов от действующих клиентов. Мы также должны сфокусироваться на команде и увеличить вовлеченность сотрудников в бизнес-процессы нового банка. Все это в дальнейшем поможет нам укрепить позиции и запускать новые удобные и простые банковские продукты для наших клиентов с выстраиванием долгосрочных и партнерских отношений», - отметил председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов.

В конце апреля в «Банке ЦентрКредит» заявляли о намерении приобрести 100% голосующих акций «Альфа-Банка» с последующей реорганизацией в виде присоединения «Альфа-Банка» к БЦК. 25 апреля совет директоров банка включил вопрос о присоединении «Альфа-Банка» в повестку годового общего собрания акционеров, которое запланировано на 20 мая.

Перед подачей заявления в агентство, «Банк ЦентрКредит» представил ведомству бизнес-план на 5 лет, с учетом присоединения «Альфа-Банка», который не предполагает ухудшение финансового положения на протяжении всего этого периода. Собственный капитал банка на сегодняшний день составляет 147 млрд тенге, он также обладает высоколиквидными активами стоимостью 674 млрд тенге.

3 мая агентство по регулированию и развитию финансового рынка разрешило АО «Банк ЦентрКредит» приобрести статус банковского холдинга, который позволит институту начать реорганизацию и присоединить АО «Альфа-Банк». В сообщении пресс-службы агентства отмечалось, что «смена акционеров банка будет способствовать последующему выходу “Альфа-Банка” из санкций, введенных США и рядом других стран», а «вхождение БЦК в капитал “Альфа-Банка” позволит поддержать его дополнительной ликвидностью для исполнения всех обязательств перед клиентами».