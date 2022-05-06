Его защитникам также отказали в замене меры пресечения на домашний арест или залог
Суд продлил арест Жанболату Мамаю до трех месяцев
фото Данияра Мусирова

В пятницу, 6 мая, специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил арест лидеру незарегистрированной Демократической партии Жанболату Мамаю. О продлении срока ходатайствовало следствие. Суд отказал защитникам политика в замене меры пресечения на более мягкую.

«(...) ходатайство руководителя следственной группы Литвиненко удовлетворить, санкционировать продление срока содержания под стражей в отношении подозреваемого Мамая Жанболата Мамайулы до трех месяцев, срок продления исчислять до 12 июня 2022 года. В удовлетворении ходатайства защиты о замене меры пресечения на домашний арест или залог отказать», – зачитала постановление судья Марал Жарылгасова.

Постановление может быть обжаловано в течение трех дней.

«(…) срок содержания под стражей Мамая истекает 12 мая, однако по уголовному делу необходимо провести следственные действия, провести допросы свидетелей, которые обращались в агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, а также провести другие следственные действия», – также зачитала судья Жарылгасова.

Суд не установил факта затягивания досудебного расследования и счел несостоятельными аргументы защиты о непроведении следственных действий на протяжении двух месяцев с участием подозреваемого. Судья Жарылгасова также посчитала, что основания для отмены меры пресечения или изменения на другую, не связанную с заключением под стражей, отсутствуют, «поскольку обстоятельства, послужившие основанием для первоначального избрания меры пресечения, не изменились».

В ходе суда защитники Мамая Балгабаева и Кенжебаев ходатайствовали о замене меры пресечения на домашний арест или залог.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу, следственный суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы заставить замолчать своих критиков.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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