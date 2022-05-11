Эрдоган осенью посетит Казахстан с визитом

Президент Турции принял приглашение посетить Казахстан в визитом этой осенью. А в ходе переговоров лидеры стран обсудили сотрудничество в различных сферах и договорились об укреплении транспортно-транзитного партнерства и более полном использовании потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает Акорда.

В узком составе главы государств обсудили широкий круг вопросов стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня.

По сообщению пресс-службы президента Казахстана, Токаев и Эрдоган договорились вывести взаимоотношения между странами «на уровень расширенного стратегического партнерства».

В ходе переговоров в расширенном составе, с участием членов официальных делегаций, «стороны подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией». Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и взаимодействию в рамках международных организаций.

Токаев подчеркнул, что для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте, и за 30 лет стала одним из ведущих торговых партнеров Казахстана.

«Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. Взаимный товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. В 2021 году он превысил 5 млрд долларов. Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до 10 млрд долларов. Турция также является одним из 10 наших крупнейших инвесторов. Она вложила в казахстанскую экономику свыше 4 млрд долларов. Казахстан инвестировал в турецкую экономику более 1 млрд долларов. За последние два года в Казахстане было реализовано 16 инвестиционных проектов», - сказал Токаев.

Он уверен, что «в нашей стране имеется большой потенциал для развития таких сфер, как «зеленая» экономика, IT-технологии, космическая деятельность, промышленное производство», и пригласил турецкую сторону к совместной работе в этих областях.

«Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них благоприятные условия. Завтра я проведу встречу с крупнейшими турецкими инвесторами, на которой мы обсудим пути развития инвестиционного сотрудничества. По итогам встречи будет подписан ряд коммерческих соглашений на 1 млрд долларов», - сказал Токаев.

Эрдоган в свою очередь заявил о готовности вывести отношения между двумя странами на новый уровень и выразил свою поддержку реформам в Казахстане.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, строительстве и агропромышленном комплексе. Также речь шла об укреплении транспортно-транзитного партнерства и более полном использовании потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Наряду с этим внимание было уделено сотрудничеству в области цифровизации, передовых технологий, туризма и образования. Было высказано предложение об открытии в Казахстане филиалов крупнейших технических вузов Турции.

По мнению глав двух государств, итоги переговоров открывают перспективы для того, чтобы вывести многогранные отношения между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства.

По итогам переговоров Токаев и Эрдоган подписали совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.

Также Токаев пригласил турецкого лидера с ответным визитом в Казахстан осенью. Эрдоган принял приглашение.

Как сообщает Акорда, членами официальных делегаций в присутствии глав государств были подписаны 14 документов о сотрудничестве в области культуры, СМИ, о международных комбинированных перевозках грузов, о торговле услугами, об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля, о сотрудничестве в области лесного хозяйства, карантина и защиты растений, в области информационных технологий, военной разведки, военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций, в области образования, кинематографии, молодежной политики и охраны окружающей среды.

«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по самым важным вопросам. В результате сегодняшней двусторонней встречи достигнуты важные договоренности. Данный визит откроет возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, военно-технической и других сферах. Особенно важным представляется для двух государств использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута», ­– подчеркнул президент Казахстана на брифинге для СМИ.

Он указал на приоритетность этих мер, особенно в условиях ухудшения геополитической ситуации, и отметил важность принятого совместного заявления о расширенном стратегическом партнерстве, которое выводит казахско-турецкое сотрудничество на новый уровень. Также он акцентировал внимание на подписании ряда важных межправительственных документов, укрепляющих взаимодействие в различных областях. Токаев полагает, что большой импульс развитию торгово-экономического партнерства придаст межправительственная экономическая комиссия. Важная роль в укреплении связей отводится и Организации тюркских государств.

«В целом у Казахстана и Турции есть огромный потенциал для расширения многостороннего взаимодействия. Сегодняшние важные соглашения – яркое доказательство этого. Глубоко убежден, что мой государственный визит будут способствовать дальнейшему сближению Казахстана и Турции», - заявил он.