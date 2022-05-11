Подозреваемый задержан
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Два человека получили ранения в результате стрельбы в Алматы
Фото Жанары Каримовой

Два человека получили ранения в результате стрельбы в Медеуском районе Алматы, подозреваемый задержан, сообщает «Казинформ».

Конфликт произошел 9 мая по улице Трофимова. Местный житель открыл стрельбу из травматического оружия. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, он в коме.

По данным департамента полиции города, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 части 3 УК РК (хулиганство), подозреваемый задержан.

«Подозреваемый, гр. У. 1983 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что между знакомыми, проживающими в одном микрорайоне, произошел словесный конфликт, в ходе которого гр. У. выстрелил, предварительно, из травматического пистолета в гр. Б. и гр. Г. – оба 1973 года рождения. Пострадавшие госпитализированы. Орудие преступления устанавливается. Создана следственно-оперативная группа», - сообщил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

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