Он остался на уровне первого квартала
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Рост экономики Казахстана за четыре месяца составил 4,4% – МНЭ
Фото Жанары Каримовой

В январе – апреле темпы роста экономики Казахстана составили 4,4%, сообщил на заседании правительства в четверг министр национальной экономики Алибек Куантыров. Отметим, что в январе – марте рост ВВП также был 4,4%.

«В январе – апреле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг», - сказал Куантыров.

Рост в реальном секторе составил 5,1%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,4%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,3%. Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 0,7%. Инвестиции выросли в образовании, госуправлении, социальном обеспечении, строительстве, научной и технической деятельности.

Вместе с тем Куантыров отметил, что центральным и местным исполнительным органам нужно сконцентрироваться на обеспечении эффективного проведения сезона сельскохозяйственных и строительно-монтажных работ, поддержке стабильности цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечении их доступности населению, оперативном реагировании на запросы бизнеса и активной поддержке предпринимателей на всех уровнях. Также следует сформировать единый пул инвестиционных проектов и обеспечить эффективную реализацию механизмов привлечения и сопровождения инвесторов.

«Полное выполнение вышеприведенных мер позволит обеспечить ускорение экономического роста страны», - подчеркнул министр.

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