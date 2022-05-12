Золотовалютные активы Нацбанка снизились с начала года на $851 млн

Золотовалютные активы Национального банка Казахстана снизились с начала года на $851 млн и составили $33,5 млрд, сообщил глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства в четверг.

«Валовые международные резервы на конец апреля составили $85,9 млрд. Золотовалютные активы НБРК составили $33,5 млрд, снизившись с начала года на $851 млн за счет валютных интервенций, остатков на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу», - сказал Пирматов.

Активы Национального фонда составили $52,4 млрд. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 1,5 трлн тенге за 4 месяца было продано валютных активов на $2,3 млрд.

Вместе с тем на фоне значительного роста цены на нефть поступления в Нацфонд с начала года составили 2,1 трлн тенге, увеличившись более чем в 5 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Доходность Нацфонда с начала создания по 30 апреля 2022 года в годовом выражении составляет 3,22%. Доходность за последние 5 и 10 лет в годовом выражении составила 2,38% и 1,62% соответственно», - сказал глава Нацбанка.

Также он сообщил, что объем инвестиционного дохода ЕНПФ с начала года составил порядка 136,5 млрд тенге, пенсионных взносов – 524 млрд тенге, пенсионных выплат – 89,6 млрд тенге. Пенсионные активы ЕНПФ составили 12,9 трлн тенге. Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8%.