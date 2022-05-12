«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал в Казахстане более 400 млн тенге

По данным сервиса по продаже билетов Тикетон с 5 по 8 мая картина студии Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрала в казахстанском кинопрокате 407 млн тенге, или 922 тысячи долларов.

Мировая премьера картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» прошла 2 мая, в мировом прокате она собрала уже более $500 миллионов. При этом бюджет картины составляет $200 млн.

В этом году до «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» самый впечатляющий старт в казахстанском кинопрокате в первый уик-энд был у «Бэтмена»: 104 млн тенге. Стоит отметить, что «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» вышел в отечественный прокат в праздничный период.

Это первая картина студии Disney, выпущенная в Казахстане напрямую — прежде ленты получали через офис Disney СНГ, находящийся в России. После того, как крупнейшие студии ушли с российского рынка, дистрибьюторы изменили систему работы. Так сейчас идет работа над тем, чтобы в Казахстане дублировать фильмы на русский язык.