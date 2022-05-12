Ее цель – активно участвовать в построении демократической системы страны
Организация по защите прав этнических казахов в Китае создает политическую партию
Фото Назерке Курмангазиновой

В четверг, 12 мая, организация «Нағыз Атажұрт еріктілері» («Настоящие волонтёры отечества»), защищающая права этнических казахов в Китае, объявила о намерении создать политическую партию.

Как отметил на пресс-конференции лидер организации Бекзат Максутхан, после январских событий они убедились в том, что трудно спасать жизни казахов из Синьцзяна, пока Казахстан не вступит на истинный демократический путь.

«Поэтому мы на собрании “Нағыз Атажұрт еріктілері” пришли к выводу, что необходимо зарегистрировать организацию в качестве политической партии. Наша цель – активное участие в формировании новой демократичной политической системы, основанной на традициях, обычаях нашего народа, истории прошлого и настоящего, языковой идентичности, национального самосознания», - сказал Максутхан.

«Нағыз Атажұрт еріктілер» была создана в 2016 году, когда начали появляться первые сообщения о преследованиях мусульман в Синьцзяне и заключениях в лагеря «перевоспитания». Она собирает свидетельства прошедших через такие лагеря и передает их СМИ и правозащитным организациям.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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