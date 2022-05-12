Две новые станции метро в Алматы запустят в июне

Новые станции метро «Сары-Арка» и «Б. Момышулы» запустят в июне, об этом в четверг сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Ауэзовского района.

Аким Алматы отметил, что ввиду транзитного расположения Ауэзовского района фиксируется перегруженность транспортного потока, которая «негативным образом сказывается на уровне комфорта проживания для жителей Ауэзовского района».

«В июне мы запустим две станции метрополитена: “Сары-Арка”, “Момышулы”», расположенные в Ауэзовском районе, что позволит увеличить ежедневный пассажиропоток метро с 40 тыс. до 86 тыс.», - сказал он.

Кроме того, Досаев сообщил о работе по пробивке улицы Толе би: «На сегодня проводится работа по пробивке улицы Толе би, для которой акимату необходимо высвободить 270 земельных участков, из которых мы уже договорились по цене выкупа по 63 участкам и проводим переговоры по 207 участкам. Это в совокупности с открытым в прошлом году шестиполосным участком по проспекту Абая от улицы Момышулы в западном направлении позволит более оптимально перераспределить транспортные потоки в нашем мегаполисе и снизить транспортную нагрузку на прилегающих магистральных улицах».

Технический запуск двух новых станций метро состоялся в декабре. Власти города обещали, что полностью они будут запущены до конца первого квартала.

Станция «Сары-Арка» расположена в районе парка «Фэмили», станция «Б. Момышулы» - под проспектом Абая, западнее улицы Момышулы.