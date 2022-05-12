Повторное судебное разбирательство по делу Биртанова начнется 26 мая

Главное судебное разбирательство по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его заместителя Олжаса Абишева начнется 26 мая, сообщает «Казинформ» . На предварительном слушании суд отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов об изменении меры пресечения.

«Районный суд №2 Сарыаркинского района, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, постановил: удовлетворение ходатайств подсудимых и их защитников о возврате уголовного дела прокурору для устранения существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса РК и прекращение производства по уголовному делу, и об изменении меры пресечения в отношении Биртанова отказать, принять в производство уголовное дело по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, назначить главное судебное разбирательство на 26 мая в открытом судебном заседании в общем порядке», - зачитал решение судья Ибрагим Алькенов.

В январе столичный суд вернул в Генпрокуратуру дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Повторно уголовное дело поступило в столичный суд 5 мая.

Расследование уголовного дела в отношении Биртанова было завершено 7 июля 2021 года, дело состоит из 133 томов, вещественных доказательств и других материалов. По версии следствия, бывший глава Минздава и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В АФМ утверждают, что «платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.