Разработку ПСД по обустройству прибрежной зоны Сайрана в Алматы планируют завершить в сентябре

В июле будет готово заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию по дноочистительным работам на озере Сайран, а завершить разработку ПСД и пройти экспертизу по обустройству прибрежной зоны планируется в сентябре, сообщил на встрече с населением Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев.

«Хочу отметить, что работы по благоустройству предусматривают проведение дноочистительных работ и обустройство прибрежной зоны озера. На сегодня проведено многофакторное обследование плотин озера Сайран, имеется положительное заключение состояния плотины. В июле этого года ожидаем получение заключения госэкспертизы на ПСД по очищению дна. По обустройству прибрежной зоны ожидаем завершение разработки ПСД и прохождение госэкспертизы в сентябре этого года. В III квартале текущего года будем рассматривать вопрос выделения финансирования на проведение строительно-монтажных работ по очищению дна и благоустройству», - сказал Досаев.

Вместе с тем он сообщил, что в Ауэзовском районе проведут ремонтные работы скверов, пешеходных зон, а также благоустроят пустующие участки. Среди них - пустующие участки в микрорайонах 1, 3, 7, 8, 11, Мамыр-3, Аксай-3Б и бульвар Шалова. Также будет проведен ремонт 191 дворовой территории, разработана ПСД на обустройство пешеходной зоны в микрорайоне Мамыр-1 и благоустроена аллея в микрорайоне Аксай-2.