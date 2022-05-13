Казахстан вводит запрет на вывоз сахара из страны

Опубликован приказ министра сельского хозяйства от 4 мая «О некоторых вопросах вывоза сахара белого и сахара-сырца тростникового», которым устанавливается запрет на вывоз сахара за пределы Казахстана, сообщает «Казинформ» .

Запрет на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового вступит в силу спустя 10 дней после первого официального опубликования приказа и будет действовать шесть месяцев.

Ранее в МСХ заявляли о планах увеличить производство сахара в семь раз и снизить его импорт на 32%.

Ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет порядка 532 тыс. тонн, из них за счет отечественного сырья – 7%. Это связано с мелко товарностью производства, недостатком воды для полива, ручным трудом при выращивании сахарной свеклы, изношенностью сахарных заводов, демпингом цен со стороны российских производителей. За счет обеспечения водой, расширения посевных площадей с 14,5 тыс. га до 38 тыс. га, технического оснащения и запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли МСХ ожидает увеличение валового сбора продукции от 332 тыс. тонн до 1,8 млн тонн.