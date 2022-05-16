Также обнаружена мертвая рыба
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В Мангистауской области вновь обнаружили десятки туш мертвых тюленей
Фото управления рыбной инспекции по Мангистауской области

В районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружены 64 туши мертвых тюленей и 5 мертвых рыб осетровых пород, сообщает региональное издание «Лада».

По данному факту совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа, в составе которой проведено обследование данного района.

«Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения. Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Также взяты пробы воды и воздуха», - сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.

Напомним, в конце апреля на побережье Каспийского моря в Мангистауской области было обнаружено 94 туши мертвых тюленей. В департаменте экологии заявили, что «в следствие сильного разложения тушек тюленей отбор проб тканей для лабораторных исследований с целью выяснения причин гибели не представился возможным».

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